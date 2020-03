Coronavirus: Tajani, 'da Grillo una sciocchezza'

Arriva a New York la USNS Comfort, la nave ospedale conro il Coronavirus allestita in tempi record

(Agenzia Vista) New York, 30 marzo 2020 Coronavirus, marina Americana mette in campo le navi ospedale, arriva a New York la USNS Comfort La nave ospedale militare è stata inviata da Donald Trump a sostegno delle operazioni di contrasto alla diffusione della pandemia di Coronavirus. Le immagini. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev