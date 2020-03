Coronavirus: panificatori Trapani, 'controlli su aumento prezzo farina, no sciacalli'

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - "In questi giorni, molto difficili per il nostro Paese e per la Sicilia a causa dell'emergenza Coronavirus, duole constatare che qualche commerciante se ne approfitti aumentando a noi panificatori il prezzo di farina, tipo rimacinato e 00, fino al 5 per centp". A lanciare l'allarme è Francesco Alagna, presidente dell’Associazione dei panificatori della Provincia di Trapani ‘I Fornarini’. "Non accettiamo che in questo periodo complicato per tutti - dice - qualcuno faccia, opportunisticamente, ricadere i costi della crisi su noi panificatori che in questo momento, per responsabilità e coscienza, non aumentiamo il prezzo del pane per i consumatori".

"Nel nostro settore e, in generale, nel settore dell’artigianato e commercio – aggiunge Alagna - capita pure in questi giorni da una parte di far credito a chi è impossibilitato ad acquistare il pane, dall'altra di dovere sottostare al ‘ricatto’ di pagare in contanti le forniture che altrimenti non sarebbero consegnate. Auspichiamo che le autorità di competenza possano avviare controlli e sanzionare comportamenti di autentico sciacallaggio ancor più condannabili, moralmente, in questa fase di grande emergenza. Anche i lavoratori della nostra categoria, così come quelli impegnati nell’intero settore alimentare, sono in prima linea, con tutti i rischi risaputi, per garantire beni di necessità alla collettività".