Coronavirus: a Termini Imerese 72 in isolamento volontario e 6 in quarantena

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - – Non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 a Termini Imerese, nel Palermitano, dove 72 cittadini sono in isolamento volontario e 6 in quarantena obbligatoria. Come disposto dall’ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, lo scorso 20 marzo oggi l’Azienda sanitaria provinciale ha avviato l’esame dei tamponi a chi, rientrato in Sicilia dal 14 marzo ha terminato l'isolamento volontario. "L’Amministrazione comunale si sta organizzando per gestire l'emergenza sociale ed economica che la pandemia da Covid-19 ha provocato, colpendo gli strati più deboli della popolazione, per fornire un primo sostegno alimentare alle famiglie che presentano le maggiori criticità – dice il commissario straordinario del Comune, Antonio Lo Presti -. Non appena i Governi nazionale e regionale trasferiranno gli stanziamenti previsti e comunicheranno i tempi e le modalità di utilizzo, saranno messe in campo tutte le azioni necessarie per gli interventi a favore delle famiglie bisognose". Resta attivo il gruppo di lavoro che gestisce il Banco alimentare.