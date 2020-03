Coronavirus: Renzi, 'Meloni fa Fratelli d'Ungheria, Italia dà soldi a Orban'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "E' un po' strana questa passione dei sovranisti italiani, Meloni e Salvini, per Orban. E' quel signore che quando avevamo il problema dei migranti ci tirava su i muri. Noi paghiamo Orban, ogni anno diamo venti miliardi all'Unione europea" che "ce ne restituisce tredici, ma questi soldi non vanno alla Merkel, non vanno a Macron, vanno ai Paesi di Visegrad come l'Ungheria. Non capisco perchè Giorgia Meloni sia così innamorata di Orban, Fratelli d'Ungheria invece che Fratelli d'Italia". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.