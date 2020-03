Coronavirus: Gallera, 'ospedale Fiera per eventuale nuova ondata dopo estate'**

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - L'ospedale Fiera resterà in futuro anche per gestire nuove eventuali ondate di coronavirus. Lo dice l'assessore della Lombardia Giulio Gallera a Mattino Cinque.

"Qualcuno dice che a ottobre, dopo l'estate, dovrebbe esserci una seconda ondatata e quindi con l'ospedale in Fiera ci faremo trovare molto pronti: ciò che abbiamo realizzato oggi è chiaramente al servizio, sperando che tutto questo non avvenga", spiega Gallera. La struttura resterà a disposizione "della Lombardia, del Paese e dell'Europa", dice ancora Gallera parlando di quanto sta accadendo in Spagna e Gran Bretagna.

Uno degli obiettivi dei posti in Fiera è quello di accogliere in futuro i pazienti portati fuori dalla Lombardia. "Abbiamo 82 concittadini in altre regioni e 20 in Germania. L'obiettivo è farli rientrare", sottolinea, "dopo aver accolto e ridotto i nuovi bisogni".