Coronavirus: Gallera, 'in Lombardia su contagi ci siamo stabilizzati'

Coronavirus, Federer gioca sotto la neve: milioni di views

Roma, 31 mar. (askanews) - Sotto la neve e nel giardino di casa per l'emergenza coronavirus: il campione di tennis, Roger Federer si allena a casa sua, in Svizzera e posta il video su Twitter in cui gioca a tennis "contro" il muro. "Mi assicuro di ricordarmi ancora come si colpisce", ha scritto il 38enne campione elvetico a corredo della clip. Milioni di visualizzazioni.