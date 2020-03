Coronavirus: in ospedale Fiera a regime 200 posti e altrettanti anestesisti

Minuto di silenzio in Campidoglio con la sindaca Raggi in memoria delle vittime di Coronavirus

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 Il minuto di silenzio in Campidoglio in memoria delle vittime di Coronavirus Il minuto di silenzio in Campidoglio con la sindaca di Roma Virginia Raggi per ricordare le vittime del Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev