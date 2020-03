Questore Bergamo: "Ho avuto paura per il Covid, siamo prima linea del Paave"

Bergamo, 31 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Sì, lo ammetto, ho avuto paura. Quando mi è stato detto che il tampone era risultato positivo al Coronavirus sono rimasto senza parole. Nonostante fossi totalmente asintomatico. E' stata dura, perché la malattia si poteva sviluppare in ogni istante. Per fortuna, è andata bene, ora sono guarito. Sono certo che a proteggermi è stato mio padre, mancato venti anni fa. In quelle settimane di malattia ho sentito forte la sua presenza". Maurizio Auriemma è il questore di Bergamo, la provincia più colpita dal Covid-19. Accetta di parlare con l'Adnkronos anche di se stesso. "La prima linea del Piave di questa guerra complicata", dice sottovoce. Lo scorso 6 marzo, quando nessuno poteva immaginare che ci sarebbero state migliaia di morti, ha fatto il tampone dopo avere saputo che diversi esponenti delle istituzioni con cui aveva avuto dei contatti, erano risultati positivi. E il risultato è arrivato poco tempo dopo. Positivo al Coronavirus. "Ho rispettato fin dal primo istante il protocollo - racconta sempre Auriemma in una intervista all'Adnkronos - e ho superato il virus. Mi sottoposi al tampone perché tra il 28 febbraio e il 3 marzo ero stato in contatto con persone poi risultate positive".

"Anche se non avevo sintomi. Io mi sarei giocato un capitale e avrei perso. Ero certo di non avere contratto il virus. Quando ho saputo che ero risultato positivo non mi è rimasto altro da fare che salire in alloggio al quarto piano, e rispettare il protocollo". "Ho chiamato subito mia moglie che vive a Trento- racconta ancora il Questore - e con i miei figli la mia famiglia si è messa in isolamento, e lo sono ancora, dopo tre settimane. Sono chiusi in casa".