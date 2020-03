Coronavirus: questore Bergamo, 'ho avuto paura per il Covid, siamo la prima linea del Piave' (5)

Reunion a distanza per i Backstreet Boys, cantano "I want it that way"

(Agenzia Vista) USA, 31 marzo 2020 Reunion a distanza per i Backstreet Boys, cantano "I want it that way" I membri della storica boy band degli anni 90 hanno cantato, ognuno da casa sua, il brano "I want it that way" prendendo così parte al Living Room Concert for America / fonte Twitter. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev