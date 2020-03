Coronavirus: Gancia (Lega), 'gratitudine a Usa per invio aiuti'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Come cittadina italiana e parlamentare europea eletta nel Nord-ovest, l'area del Paese purtroppo in prima linea nella lotta al covid-19, esprimo la mia commossa gratitudine agli Stati Uniti d'America per l'invio di aiuti medicali e sanitari all'Italia per 100 milioni di euro". Lo afferma Gianna Gancia europarlamentare della Lega.

"Un gesto di aiuto -aggiunge- che conferma un sentimento storico di sincera amicizia e la cui alta importanza morale e materiale deve rappresentare -al pari di quello compiuto sempre nei giorni scorsi dall'Albania con l'invio di trenta medici e infermieri nella 'trincea' lombarda- più di un motivo di riflessione per un’Unione europea che deve ritrovare le ragioni della propria solidarietà interna, necessaria non solo a fronteggiare l'emergenza in corso ma anche a ricostruire un mercato comune altrimenti a rischio".

"Nel mio ruolo di componente supplente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con gli Stati Uniti d'America, sono convinta, e sicura, che possano da qui crearsi le condizioni per un’ulteriore cooperazione e un maggior dialogo fra i due versanti dell'Atlantico, sia per la condivisione della ricerca medico-scientifica volta ad accelerare la predisposizione di farmaci contro il coronavirus, sia per rendere più efficaci e celeri le nostre azioni di politica economica e finanziaria in risposta -conclude Gancia- alla crisi industriale e sociale dell'Europa".