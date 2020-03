Coronavirus: Pastorino, 'bene Catalfo, mettere soldi in tasche italiani'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Un intervento prezioso a sostegno delle persone più in difficoltà di fronte alla necessaria serrata delle attività contro il Coronavirus. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha indicato delle misure preziose come il reddito di emergenza e il rifinanziamento della cassa integrazione. Sono soluzioni che servono ad affrontare, ora, un contesto molto complicato. Nelle prossime settimane la priorità sarà quella di mettere i soldi in tasca agli italiani, attraverso meccanismi di sostegno. E ben venga un potenziamento del Reddito di cittadinanza se va in questa direzione". Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

"In questa discussione - aggiunge Pastorino - è necessario pensare anche all'introduzione di una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Si tratta di un tema concreto, da affrontare senza pregiudizi, visto che l'obiettivo è quello di finanziare la sanità pubblica e portare avanti una reale opera di redistribuzione. Il sistema del welfare, in una fase post emergenza, non può reggersi sulla solidarietà personale e su donazioni, come abbiamo visto in questo periodo".