Coronavirus: in consiglio regionale Lombardia momento di raccoglimento (2)

(Adnkronos) - “Le istituzioni non si fermano –ha sottolineato ancora il Presidente Fermi-. Anche la politica e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle regole e delle direttive vigenti, devono continuare a svolgere il ruolo e i compiti che sono loro affidati. Per questo motivo, completati gli interventi di sanificazione di Palazzo Pirelli, abbiamo tenuto oggi la seduta di Consiglio regionale per discutere e approvare alcuni provvedimenti urgenti secondo una modalità eccezionale che, nel rispetto del regolamento e delle norme vigenti, è stata sperimentata per la prima volta nella storia del Consiglio regionale della Lombardia, sul modello seguito da Camera e Senato in occasione del voto sullo scostamento del deficit”.

Ogni gruppo è intervenuto con la metà dei suoi consiglieri, così da garantire la presenza in Aula di 41 componenti, in proporzione alla consistenza dei gruppi. La composizione ridotta per Coronavirus "non ha impattato sulle procedure assembleari, non ha derogato al Regolamento e non ha cambiato le regole e il sistema di votazione in Aula". La particolarità in questo caso è stata l’assenza concordata di un numero molto elevato dei componenti dell’Assemblea, per decisione dei Capigruppo, come soluzione emergenziale per ridurre i rischi da contagio.

All’ingresso a Palazzo Pirelli, consentito solo da via Fabio Filzi, tutti i Consiglieri regionali e il personale autorizzato sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e hanno ricevuto in dotazione gli strumenti di protezione personale come mascherina e guanti in lattice monouso. Al Pirellone, dove nei giorni scorsi sono stati eseguiti e completati i lavori di sanificazione di tutti gli spazi e degli uffici, attualmente possono accedere solo Consiglieri regionali e dipendenti preventivamente autorizzati dai rispettivi Gruppi consiliari e dal Segretario Generale.