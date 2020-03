Coronavirus: Bonelli, 'Fdi chiede stop Green new deal, folle e irresponsabile'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il partito di Giorgia Meloni, in Europa, chiede lo stop al Green new deal per dirottare i fondi alla crisi provocata dall’epidemia da Coronavirus, una richiesta irresponsabile e folle che denota un’ignoranza dannosa per l’Italia e per l’Europa". Lo sottolinea Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo dei Verdi.

“A Fratelli d'Italia ricordiamo che questa pandemia e’ figlia di uno squilibrio ambientale che ha creato le condizioni per provocare il salto di specie da animale a uomo del Coronavirus. Inquinamento e deforestazione creano condizioni favorevoli per rendere persone più vulnerabili dall’attacco di agenti patogeni. Investire nel Green New Deal serve proprio a creare un sistema economico più resistente a future epidemie. Investire nella Green economy significa rilanciare la nostra economia e creare nuovi posti di lavoro".

"L’irresponsabilita’ della destra italiana non ha limiti, come quando portava Orban come esempio di democrazia. Tagliamo le spese per armamenti che nel mondo hanno raggiunto una cifra di 1800 miliardi di dollari, e partiamo dall’Italia riducendo l’investimento di 10 miliardi dei caccia F35. Questa è anche una soluzione per trovare risorse", conclude Bonelli.