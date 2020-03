Coronavirus: D'Incà, 'con Ada cittadini possono monitorare distribuzione materiale' (2)

Marta Branca (Spallanzani): situazione nel Lazio sotto controllo

Roma, 31 mar. (askanews) - I dati del 30 marzo 2020 hanno registrato nel Lazio 2.497 casi di contagio totali, con 208 nuovi positivi e 150 decessi legati al Covid-19. La situazione appare sotto controllo, come ci ha confermato la direttrice generale INMI Lazzaro Spallanzani Marta Branca. "La situazione nel Lazio non è aumentata in modo esponenziale, come è successo al nord e questo è merito anche ...