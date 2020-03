Coronavirus: Faraone, 'in Cura Italia stop responsabilità civile per medici'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - “Le pubblicità di alcuni 'pseudo avvocati' che offrono consulenze gratuite per far causa ai medici in prima linea contro il Covid, sono semplicemente indegne. Bene hanno fatto gli Ordini dei medici e degli avvocati a denunciare e prendere subito le distanze da questi sciacalli. Per quello che ci riguarda noi di Italia viva abbiamo presentato un emendamento al 'Cura Italia' per escludere dalla responsabilità civile i medici che stanno pagando con la vita la dedizione alla loro altissima professione”. Lo annuncia in un post su Facebook il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone.