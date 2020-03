Coronavirus: Gelmini, 'bene chiarimento Viminale su uscite bambini'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - “In condizioni di sicurezza, senza mettere a rischio sé stessi o gli altri, e con la dovuta prudenza è giusto che i bambini possano ogni tanto fare qualche breve passeggiata. La circolare del Ministero degli Interni va nella giusta direzione, spiegando che ‘è consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori, purché in prossimità della propria abitazione’. Starà alla prudenza e all’attenzione dei genitori fare in modo che tutto ciò non comporti pericoli, facendo adottare anche ai minori tutte le prescrizioni previste per il distanziamento sociale e l’igiene personale”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.