Coronavirus: Conte, 'Ue coesa o non sarà competitiva nel mondo'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Quella del Covid19 "è un'emergenza della quale non è responsabile nessun singolo Paese, non si tratta di tensioni finanziarie. L'Ue come risponde? L'Ue compete con la Cina, con gli Usa: gli Stati Uniti hanno stanziato 2mila miliardi per reagire, in Ue cosa vogliamo fare? Ogni Stato membro vuole andare per conto suo? Se la reazione non sarà coesa, vigorosa, coordinata, l'Europa diventerà sempre meno competitiva nello spazio globale di mercato". Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte in un passaggio dell'intervista al canale tedesco Ard.