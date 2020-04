Coronavirus: Pettarin (Fi), 'Germania verso presidenza Ue, scelga per novità o tramonto'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Dopo la Croazia, alla fine del primo semestre di quest’anno, a fine giugno 2020, la Germania assumerà la presidenza semestrale di turno della Ue. Compito gravoso: con un bilancio pluriennale da rifare completamente, con una crisi pandemica senza precedenti, con strumenti non condivisi per combattere per la salute e per la economia dei cittadini europei, con oggettivi rischi per la democrazia a causa di derive autoritarie che emergono in paesi importanti che è probabile abbiano deciso di non militare più nella nostra Eu”. Lo sottolinea Guido Pettarin, deputato di Forza Italia.

"Di fronte a questo -aggiunge- serve una scelta storica dei Paesi europei per davvero: scegliere tra l’essere guide di un’Europa sovrana democratica ed inclusiva o essere testimoni del suo tramonto. Anche la Germania deve scegliere. Anzi, vista la situazione e visti i tempi, prima di tutti è la Germania che deve scegliere con chiarezza: operare per una nuova Eu, uno Stato unico unito solidale e sovrano, inclusivo, protagonista competitivo a livello internazionale, oppure essere un amministratore di condominio che cerca, senza successo, di mediare la litigiosità dei singoli. Non è superfluo ricordare agli europei contemporanei il coraggio e la solidarietà di Konrad Adenauer e degli altri padri fondatori della Comunità europea: di Robert Schuman, di Jean Monnet e di Alcide De Gasperi. Loro non avrebbero avuto dubbi, loro avevano coraggio”.