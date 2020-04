Coronavirus: oggi alle 15 a Question time Camera Gualtieri, Di Maio, Amendola e Bonetti

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Si svolgerà oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a facilitare l’erogazione del credito a famiglie e imprese, in considerazione delle recenti indicazioni della Banca centrale europea; sulle iniziative in ambito europeo volte al sostegno del sistema economico e bancario in relazione all’emergenza Covid-19, con particolare riferimento al ruolo della Banca centrale europea; sulle iniziative volte alla revisione della convenzione recentemente sottoscritta da Abi e parti sociali in materia di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, anche mediante la connessa assunzione da parte dello Stato della garanzia delle anticipazioni e dei costi dei relativi conti correnti; sulle iniziative volte a garantire la liquidità delle imprese, con particolare riferimento all'ipotesi di prestiti garantiti dallo Stato.

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, risponderà a una interrogazione sulle misure volte al benessere psicofisico dei bambini in relazione alla quarantena legata all'emergenza Covid-19. Il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, risponderà ad una interrogazione sulle recenti misure in ambito economico adottate dalle istituzioni europee e iniziative a livello europeo a sostegno della ripresa economica.

Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, risponderà a interrogazioni sulle iniziative intraprese per supportare la Protezione civile e il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 nel reperimento del materiale medico-sanitario sul mercato internazionale ; sui rilevanti aiuti economici erogati a Paesi esteri nel contesto dell'emergenza.