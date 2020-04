Coronavirus: Mulè, 'scempio click day, procedure certe no caos imperante'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Avevamo denunciato lo scempio del 'click day'. Il governo aveva fatto subito marcia indietro sconfessando la procedura con un comunicato diffuso il 31 marzo dalla stessa Inps. Eppure ieri se si leggevano attentamente le istruzioni per accedere da oggi all’indennità di 600 euro (sempre troppo poco) per 5 milioni di lavoratori autonomi spuntava la modalità 'lotteria': chi prima arriva prende i soldi. Come se non bastasse era lo stesso istituto di previdenza a sottolineare l’esigenza di stabilire un ordine visto che 'i fondi stanziati dal decreto sono limitati'. Questa mattina? Tutto sparito, il Presidente Tridico si affretta a smentire per l’ennesima volta e la pagina incriminata scompare dal sito". Così in una nota Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

"Purtroppo non è uno scherzo del primo Aprile, ma la cruda realtà di un governo incapace di affrontare un’emergenza economica che sarà devastante. Non si affida al caso, alla propria connessione wi-fi, al software del proprio pc la possibilità di mettere il pane in tavola. È una vergogna. Ci auguriamo che questa sia la volta buona e che tutte le partite IVA in queste ore alle prese con la domanda online di contributo possano accedere a quei pochi fondi stanziati dal governo. I cittadini in momenti difficili come questi hanno bisogno di rassicurazioni e procedure certe, non del caos imperante", conclude l'esponente azzurro.