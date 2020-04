Coronavirus: ad Altavilla Milicia gara solidarietà, comandante Cc dona intero stipendio

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Ha devoluto l’intero stipendio per aiutare chi oggi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Il maresciallo maggiore Ettore Cannabona, comandante della stazione carabinieri di Altavilla Milicia, nel Palermitano, non ci ha pensato su due volte. Così, dopo aver chiamato il sindaco Pino Virga e aver chiesto come potersi mettere a disposizione, ha utilizzato l’intero compenso mensile per acquistare generi di prima necessità da mettere a disposizione della comunità. E a loro volta i titolari dei negozi in cui sono stati effettuati gli acquisti hanno praticato uno sconto sulla merce, consentendo così di acquistare molti più prodotti. Un gesto di solidarietà compiuto, rendendo onore alla divisa indossata, nella più totale riservatezza. A renderlo pubblico, però, ci ha pensato il primo cittadino.

"E' stato un atto di una tale bellezza, un segno di così grande speranza che era un peccato non raccontarlo", spiega all’Adnkronos il primo cittadino.Nel paese di 8.300 abitanti a pochi chilometri da Palermo nei giorni difficili delle restrizioni il numero delle persone in difficoltà è cresciuto a dismisura.

"E' un fenomeno in costante evoluzione - dice il sindaco -. La distribuzione di generi alimentari sulla base di elenchi che aggiorniamo quotidianamente per far fronte alle esigenze di chi è più in difficoltà vede ogni giorno un incremento di almeno 15 unità. Siamo passati da un’ottantina di famiglie a circa 200 nuclei familiari assistiti. Anche insospettabili fino a qualche tempo fa ma che oggi non riescono a mettere un piatto a tavola. E' una situazione difficile, destinata ad aggravarsi nelle prossime settimane".