Coronavirus: Tridico, 'no ordine cronologico, non c'è chi prima arriva meglio alloggia'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Non c'è un chi prima arriva meglio alloggia. Non c'è un ordine cronologico". A affermarlo è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico a 'Rainews 24'. "C'è un diritto acquisto in base ad un solo criterio per quanto riguarda gli autonomi in particolare. Essere stato un lavoratore autonomo fino al 23 di febbraio. Questa è l'unica condizione che come Inps registriamo", sottolinea Tridico.