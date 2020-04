Coronavirus: interrogazione Pd Senato, 'Catalfo spieghi su debacle sito Inps'**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Ci auguriamo che la ministra Catalfo spieghi dettagliatamente le ragioni dei problemi che ha avuto oggi il portale dell’Inps. Problemi peraltro, che con le informazioni totalmente sbagliate date in un primo momento, hanno accresciuto le presenze dei cittadini on line. Chiediamo al ministro di verificare con il Presidente dell’ente Tridico, come si possa organizzare meglio il lavoro dell’INPS anche per nei prossimi giorni altre situazioni di totale debacle?”. È il testo di una interrogazione urgente al ministro del lavoro, firmata dal capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci, dai senatori Tommaso Nannicini, capogruppo dem in Commissione lavoro, e Mauro LAus.