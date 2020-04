Coronavirus: da Glovo guanti gel e mascherine a rider

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Glovo, la piattaforma internazionale di delivery, ha avviato già da diversi giorni la distribuzione di guanti, mascherine e gel igienizzante ai rider attivi che collaborano con l’app. Iniziata dalle principali città - Roma, Milano e Torino - la distribuzione avverrà a breve anche in altre città, compatibilmente con le tempistiche di approvvigionamento dei materiali. La società ha previsto un supporto economico durante il periodo di quarantena per i rider che dovessero, malauguratamente, contrarre il Covid-19.

“Fin dall’inizio dell’emergenza, ci siamo attivati per informare tempestivamente i corrieri sui comportamenti da adottare nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità, al fine di garantire un servizio di qualità e al contempo di tutelare la salute di tutti gli attori della filiera: rider, clienti e partner", spiega Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia. "Sulla distribuzione dei dispositivi di protezione, abbiamo dovuto scontare tempi di attesa più lunghi di quelli previsti, a causa delle difficoltà di rifornimento di questo tipo di materiale. Tale equipaggiamento è una misura aggiuntiva a quanto già messo in atto sia come singola piattaforma, sia come settore attraverso l’associazione di categoria AssoDelivery”.

Ai ristoratori, ad esempio, è stato richiesto di verificare che i sacchetti siano chiusi e igienizzati e di consegnarli al corriere appoggiandoli su un supporto, per limitare al massimo il contatto diretto. Insieme a Singa, l’associazione non profit per l’inclusione degli stranieri, le raccomandazioni in merito alla prevenzione e ai comportamenti da adottare indirizzate ai rider sono state tradotte in numerose lingue – inglese, spagnolo, francese, portoghese, farsi, urdu, hindi e arabo – in modo da agevolare la comprensione da parte di tutti. Il messaggio è stato diffuso da alcuni membri della flotta di Glovo attraverso la registrazione di pillole video disponibili sul canale YouTube di Glovo.