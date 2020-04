Coronavirus: proposte Pd per nuovo dl, 'decisivo mobilitare risorse, si arriva a 550 mld'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Attenzione ai giovani tirocinanti e ai contratti a tempo determinato; revisione della disciplina fallimentare alla luce della sospensione delle attività produttive; costituire una task force in ogni amministrazione per velocizzare i pagamenti della Pa, anche quelli pregressi; attenzione al terzo settore e all'associazionismo. Questi, a quanto si apprende, i principali temi posti dal Pd al tavolo di maggioranza riunito nel pomeriggio.

Un confronto per fare il tagliando alle prime misure prese già nei primi giorni dell'emergenza sanitaria e per renderle più efficaci in previsione dei prossimo decreti. Per il Pd - si sottolinea- saranno decisive le misure che permetteranno di mobilitare una massa di capitali che ai 350 miliardi garantiti dal primo decreto si aggiungeranno risorse per arrivare a 550 miliardi.