Coronavirus: Conte, 'errori? Non sono infallibile ma rifarei tutto'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Se sento di avere sbagliato qualcosa? Noi fino adesso abbiamo seguito linearità di criteri. Poi per carità, non sono infallibile, ma è la ragione per cui tornando indietro rifarei tutto insieme al ministro Speranza. Abbiamo detto che la priorità era salute dei cittadini, abbiamo detto che avremmo agito con trasparenza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la registrazione dello Speciale Accordi e Disaccordi in onda stasera alle 21,25 sul Nove.

"Abbiamo detto che dovevamo avere le valutazioni di esperti e scienziati. Questo criterio ci ha portato a scegliere delle misure. In Europa siamo stati i primi a chiudere i voli per e da la Cina. Anche perché - continua il presidente del Consiglio dei ministri - la nostra compagnia bandiera non volava in Cina".

"Con quei voli arrivavano 40mila e più passeggeri al mese, ma come li trattavamo? Lì abbiamo fatto crollare il traffico della Cina, poi abbiamo fatto un controllo degli aeroporti, ma - prosegue - se continuavamo quella linea, non c'era forza per controllare flusso. Noi abbiamo subito fatto intervenire la Protezione civile. Tornando indietro, con il 'senno di poi sono piene le fosse', non avevamo consapevolezza, non potevamo immaginare che si era sviluppato un focolaio a Codogno. Sarebbe bello - conclude - avere una palla di vetro”.