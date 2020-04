Coronavirus: Salvini, 'migliaia mascherine sequestrate a Bologna, basta pasticci'

Conte: "Non possiamo allentare"

(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Conte: "Non possiamo allentare" "Non possiamo allentare". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa per annunciare il nuovo dpcm che proroga le misure contro l'emergenza coronavirus. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev