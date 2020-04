Coronavirus: Conte, 'in Ue vento sta cambiando rispetto a posizioni rigoriste'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Eurobond arrivano sì o no? Il vento in Europa sta cambiando rispetto alle posizioni rigoriste, refrattarie a valutare qualsiasi prospettiva di iniziative comuni europee forti, vigorose e coordinate. Questo vento, ribadisco, sta cambiando". Lo dice il premier Giuseppe Conte durante la registrazione dello Speciale Accordi e Disaccordi in onda stasera alle 21,25 sul Nove.