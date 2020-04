Coronavirus: Perego (Fi), 'test immunologici fondamentali per ripartenza'

La buona notizia

Coronavirus, sono in viaggio per rientrare in Italia gli studenti bloccati in Honduras

Sono in viaggio per rientrare in Italia i 34 studenti italiani bloccati in Honduras dall'emergenza Coronavirus. Tra loro le due diciassettenni senesi Ginevra Brogi e Roberta Gambassi ed una di Montevarchi, Miriam Belkarmi. Tutti gli studenti sono stati fatti salire su un pullman, muniti di mascherine di protezione, mantenendo per quanto possibile distanze di sicurezza. All'aeroporto di San Pedro ...