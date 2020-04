Ocse: a febbraio inflazione rallenta al 2,2%

Fratoianni (Leu): “Emergenza coronavirus non deve essere scusa per condoni”

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2020 Fratoianni (Leu): “Emergenza coronavirus non deve essere scusa per fare condoni come chiede qualcuno” “Emergenza coronavirus non deve essere scusa per fare condoni come chiede qualcuno” queste le parole di Nicola Fratoianni, Leu, nel corso di una video intervista esclusiva per l’agenzia Vista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev