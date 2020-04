Coronavirus: Fontana, 'Lombardia è regione seria, test rapidi solo se solidi'**

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Non si fa attendere la risposta di Attilio Fontana al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che oggi è tornato sulle richieste dei sette sindaci Pd e in particolare sui test sierologici per scovare gli anticorpi al coronavirus. "Regione Lombardia è una istituzione seria. Che agisce solo ed esclusivamente sulla base di riscontri scientifici. Sul tema dei test ‘rapidi’ ho più volte ribadito che stiamo verificando il valore effettivo di queste procedure. Un modo di agire che necessita di un lasso di tempo tale da rendere i risultati solidi, a fronte delle molte perplessità sollevate dalla comunità scientifica", spiega il governatore della Lombardia.

"Sul mercato - afferma - esistono molti tamponi inaffidabili che creano false speranze ai cittadini. Le nostre indagini sono in fase di conclusione e speriamo di avere una risposta nelle prossime ore. Agiremo solo nella direzione che ci indica la scienza e non sugli umori o le sparate di sindaci che non perdono l’occasione per fomentare la polemica. Sindaci ai quali nelle sedi istituzionali queste risposte sono state più volte date", aggiunge.