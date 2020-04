Coronavirus: Carfagna, 'von der Leyen non faccia poliziotto buono e Merkel cattivo'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - I governi nazionali, quello tedesco in particolare che fino ad ora è stato restio ad accettare un intervento europeo nella crisi del Coronavirus, devono mettere in campo misure in grado di arginare le conseguenze economiche e sociali. Dopo la Bce anche Bruxelles sembra aver aperto gli occhi sulla gravità della situazione in Italia, ma anche in Spagna ed in Francia. Lo dimostrano le parole di Ursula Von der Leyen e il fondo da 100 miliardi che la Commissione vuole mettere in campo per la cassa integrazione dei lavoratori. Non vorremmo però che la presidente della Commissione Ue faccia la parte del poliziotto buono per consentire ad Angela Merkel di fare quello cattivo". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Fi, vicepresidente della Camera.

"La solidarietà europea -aggiunge- deve essere forte e convinta. Lo chiediamo ad Angela Merkel in quanto leader del principale partito del Ppe: se non salviamo l’Europa mediterranea, non ci sarà più nessuna Europa unita”.