Coronavirus: M5S Ars, 'subito alloggi per medici impegnati in emergenza'

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - "I sanitari impegnati nella battaglia contro il coronavirus fanno turni estenuanti e spesso, provenendo da altre città rispetto agli ospedali dove stanno lavorando, devono affrontare ore di macchina o mezzi pubblici per tornare a casa con il rischio peraltro di poter contagiare i propri cari. E’ indispensabile che la Regione preveda a garantire alloggi in strutture alberghiere o altre strutture pubbliche nelle adiacenze delle strutture dove stanno prestando la loro encomiabile opera". A chiederlo è la deputata del M5S all'Ars Stefania Campo che, insieme ai deputati Cinquestelle della Commissione Salute, ha depositato un’interpellanza rivolta al presidente della Regione e all’assessore alla Salute. "il sistema degli albergatori siciliani ha dato la disponibilità a mettere a disposizione le proprie strutture tramite convenzioni da stipulare con le Asp siciliane - afferma il deputato Nuccio Di Paola - La Regione a questo punto incalzi le Aziende sanitarie ad accelerare questo iter".

"Come dimostrano le cronache - aggiungono i deputati M5S - il personale sanitario è il più esposto al contagio. Molti sanitari, in questi giorni, stanno volutamente dormendo nelle proprie auto, in una sorta di quarantena volontaria extra-lavorativa che finora non ha precedenti in Italia, pur di non rientrare nelle proprie case. La Regione a questo punto, sebbene in maniera assolutamente tardiva, provveda a dare direttiva alle Asp di raccogliere le adesioni da parte del personale sanitario interessato e, una volta stabilito il numero, provvedere celermente a individuare le strutture".