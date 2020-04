Coronavirus: Fontana, 'su test anticorpi Zaia come noi, attende responsi scienza'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - La Regione Lombardia si muove in linea con il Veneto, non dopo, sui test sierologici per trovare gli anticorpi al coronavirus. Lo ha chiarito il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il consueto punto stampa.

"La Regione Lombardia si muove nel rispetto della scienza e non fa iniziative avventate. Già alcuni giorni fa - ha detto - abbiamo incaricato l'Universita' di Pavia perché provveda ad esaminare tutti i test che esistono in questo campo per individuare se ce ne e' uno scientificamente valido. Appena avremo queste risposte le comunicheremo e se se dovesse rinvenire un test valido inizieremo ad utilizzarlo, diversamente faremo altro. In questa direzione - ha precisato - si e' mosso anche il presidente del Veneto Luca Zaia che, proprio poco fa, ha comunicato che va nella direzione di sottoporre lo screening sierologico alle Università di Padova e Verona per prendere una decisione circa il loro utilizzo". Da quello che ha dichiarato "anche lui si attiene al responso scientifico", ha aggiunto poi Fontana.