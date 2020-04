Coronavirus: Caparini, 'governo prima assente e ora in ritardo'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - "In Lombardia siamo troppo impegnati a lavorare e le polemiche le lascio a chi evidentemente ha tempo per farle in tv". Così l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini replica a distanza al ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. "Durante il picco dell'emergenza il governo è stato completamente assente e non ci ha mandato ciò che serviva a salvare le vite e proteggere i nostri medici. Come oggi non ci sta mandando ciò che ci serve: medici e infermieri", aggiunge l'assessore.

"Sono sempre in ritardo di almeno tre settimane sui tempi dell'emergenza. Non è il momento dei bilanci, qui in Lombardia siamo troppo occupati a comprare in giro per il mondo le cose che Protezione civile nazionale non è in grado di fornirci per proteggere i nostri medici", conclude Caparini.