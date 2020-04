Coronavirus: Malpezzi, 'opposizione non alimenti Italexit'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - “Assisto con sgomento al tentativo dell’opposizione sovranista di destabilizzare l’opinione pubblica, con inverosimili proposte di Italexit oppure fake news che alimentano la retorica anti Ue". Lo sottolinea Simona Malpezzi, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

"La verità -aggiunge- è un’altra. Oggi, senza il contributo dell’Europa saremmo in guai ancora più seri. Se la Bce non comprasse a tassi bassissimi i nostri titoli di Stato, saremmo già in default. Non avremmo le risorse per pagare stipendi e pensioni. Sistema sanitario e istruzione. Non avremmo soldi per far funzionare la macchina dello Stato. A ciò si aggiunga che, nonostante gli evidenti errori commessi nella fase iniziale dell’emergenza, le istituzioni europee e anche i Paesi fino ad oggi più recalcitranti stanno cominciando a rispondere.

"Ieri, la commissione Ue, ha annunciato una 'cassa integrazione' europea finanziata con 100 miliardi che saranno girati, senza alcuna condizione, ai Paesi più colpiti e che hanno registrato le maggiori richieste di sussidio di disoccupazione. Non è il momento -conclude Malpezzi- di alimentare rabbia e tensione ma di collaborare per il bene del Paese”.