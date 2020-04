Coronavirus: Zingaretti, 'puntare a sfasciare Ue quanto di più stupido' (2)

Coronavirus, ordine di stare a casa per 95,9% popolazione Usa

New York, 2 apr. (askanews) - Con l'entrata in vigore dell'ordine di restare a casa anche in Texas, quasi il 96% della popolazione degli Stati Uniti vive ormai in questa gigantesca quarantena. Per l'esattezza, si tratta del 95,9% della popolazione, ovvero di oltre 315 milioni di persone. Ma la situazione più complessa resta senza dubbio quella nello Stato di New York dove si sono registrati 92....