Coronavirus: bandiera Ue 'divide' Rosato e Rampelli, scambio via social

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - Scambio via twitter tra i due vicepresidenti della Camera, Ettore Rosato di Iv e Fabio Rampelli di Fdi. Scrive Rosato: "Si susseguono gesti eclatanti di chi toglie la bandiera europea dal suo ufficio, servono invece unità e concretezza per far valere le nostre ragioni. L’Europa non è come la vorrei ma è anche casa nostra. Diffidate da chi, non sapendo più che dire, scarica tutto sull’Europa".

A stretto giro la replica di Rampelli: "Abbiamo 13mila morti che crescono di 7-800 al giorno e l’Ue si fa i conti in tasca mentre altre nazioni ci soccorrono. Provo ribrezzo e pietà per questo egoismo, sentimento che non appartiene al carattere italiano. Piego la bandiera blu e la ripongo, sì".