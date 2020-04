Coronavirus: Meloni, 'italiani hanno forza per uscire da crisi'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Sono e voglio essere una persona ottimista e c’è una cosa buona che può uscire da questo dramma: la consapevolezza del valore che noi abbiamo". Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5.

"La nostra condizione economica non è migliore di quella che avevano i nostri nonni nel secondo dopoguerra, però quella generazione ha costruito il boom economico degli anni sessanta perché aveva la forza e la voglia di ricostruire. Spero che riusciremo anche noi ad avere la stessa consapevolezza e lo stesso orgoglio per rimettere in piedi questa Nazione con le nostre forze. Credo che gli italiani abbiano tutti gli ingredienti per farlo".