Coronavirus: Meloni, 'vergogna Pd-M5S bocciare voucher in agricoltura'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "C’è un settore, quello primario, che seppur tra mille difficoltà continua a lavorare. Speculazione sui prezzi, mancanza di manodopera, sono 200.000 gli operai che mancano, ed è per questo motivo che Fratelli d'Italia continua a chiedere la reintroduzione dei voucher, sostenuta da tutto il settore e vergognosamente bocciata ieri da Pd e Cinquestelle". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Anni di politiche miopi -aggiunge- costringono i nostri agricoltori ad uno sforzo immane per garantire sulle nostre tavole prodotti di altissima qualità. A loro oggi come ieri va il mio ringraziamento nella speranza che cresca in tutti gli italiani la consapevolezza che sostenere l’agricoltura ed i suoi prodotti significa sostenere la nostra Patria".