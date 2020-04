Coronavirus: Gori e sindaci, 'Lombardia ha abdicato in uso tamponi contro contagio' (2)

(Adnkronos) - Sui controlli nelle residenze sanitarie assistenziali, "chiarito il punto di competenza, e appreso che sono in atto procedure di monitoraggio degli operatori sanitari, non ci pare che nella lettera si dia risposta alla domanda che avevamo sollevato, e che ci permettiamo di riproporre: è confermato ciò che hai detto a proposito degli ospiti delle Rsa in una recente conferenza stampa, e che cioè che nelle case di riposo 'è tutto sotto controllo e che vengono sottoposti a tamponamento tanto i plurisintomatici che i monosintomatici'?".

E "quanto alle puntuali indicazioni che a tuo dire la Regione avrebbe 'sin dalle prime avvisaglie' fornito ai gestori delle strutture 'per predisporre una limitazione degli accessi a parenti e visitatori degli ospiti', così da tutelarne 'lo stato di salute impedendo di portare all’interno agenti virali esterni', chiediamo di sapere perché il 29 febbraio sia stata rigettata, con comunicazione a tutte le Rsa del territorio Ats Bergamo, la richiesta dei gestori di chiudere le residenze agli accessi dei familiari degli ospiti".