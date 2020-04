Coronavirus: Lega Veneto, no sanità centralizzata

Djokovic continua ad allenarsi, gioca a tennis con la padella in salotto

(Agenzia Vista) Montecarlo, 03 aprile 2020 Djokovic continua ad allenarsi, gioca a tennis con la padella in salotto Il tennista serbo, costretto alla quarantena domiciliare, si allena in modo particolare nel soggiorno di casa con sedie al posto della rete e una padella da cucina come racchetta. Fonte: Novak Djokovic Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev