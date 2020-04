Coronavirus: Martina, 'usare 11 mld fondi Ue per liquidità imprese agricole'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Dobbiamo agire subito per salvaguardare tutte le imprese agricole italiane e i loro lavoratori. Servono azioni che prima non avremmo nemmeno mai immaginato, perché siamo davanti a una situazione impensabile". Lo sottolinea l’ex Ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina del Pd.

"Queste settimane ci hanno dimostrato la fragilità del sistema anche alimentare, ora dobbiamo prepararci con coraggio a difendere il nostro tessuto produttivo. Penso che utilizzare tutte le risorse non impegnate dei fondi di sviluppo rurale per salvare agricoltori e allevatori sia un passo necessario. Anche perché non c'è nessuno sviluppo senza imprese. È importante l’idea promossa anche da Coldiretti di utilizzare 11 miliardi di Psr per un Fondo di emergenza".

"Ora mi auguro che Governo e Regioni possano lavorare rapidamente con l’Europa per non perdere tempo e utilizzare tutti i fondi possibili. C’è stata data flessibilità sul fondo di coesione, credo che la stessa possibilità vada estesa ai fondi agricoli. Dimostriamo che l’Europa c’è, che è capace di rispondere ai bisogni delle sue comunità, delle sue famiglie, delle sue imprese”.