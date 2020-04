Coronavirus: Della Vedova, 'in Ue Conte non si faccia condizionare da Crimi e Salvini'

Zingaretti: "Appello al Governo serve semplificazione dell'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2020 Zingaretti appello al Governo serve semplificazione dell'Italia "Servirà una cabina di regia per tornare alla normalità, che deve partire dall'evidenza di non commettere errori, osservando l'evoluzione del virus. Come Regione ci mettiamo a disposizione. Il mio appello al Governo lo lancio chiedendo più semplificazione". Così il presidente della Regione Lazio ...