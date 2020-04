Coronavirus, in Belgio quasi 1500 casi di contagio in 24 ore

Bruxelles, 3 apr. (Adnkronos) - In Belgio prosegue la diffusione del Coronavirus: 1.143 persone sono decedute nel paese a causa del Covid-19, 132 solo nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore sono 578, 377 sono stati dimessi. In tutto sono ricoverate 5.552 persone, 1205 in terapia intensiva. I casi accertati di contagio nelle ultime 24 ore sono saliti di 1422, per un totale di 16770.