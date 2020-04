Coronavirus: Comune Petralia Sottana don 100 camici in dono ad ospedale

Coronavirus, nello stabilimento Armani che ora fa camici monouso

Roma, 3 apr. (askanews) - L'emergenza coronavirus e gli appelli degli operatori sanitari per la mancanza di dotazioni personali di sicurezza ha spinto molti imprenditori a riconvertire le loro produzioni in questo senso, soprattutto per realizzare mascherine. Anche il mondo della moda non si è tirato indietro e Giorgio Armani, ad esempio, ha iniziato a produrre nei suoi stabilimenti italiani ...