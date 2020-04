Smog: Pase (Lega), 'dati aria Lombardia confermano inutilità Area B e C'

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Dai dati diffusi oggi relativi all’indagine condotta da Arpa e Regione Lombardia sulla qualità dell’aria nella nostra regione durante l’attuale emergenza sanitaria, si evince chiaramente non solo che l’Area C è stata fatta dal Comune di Milano con l’unico intento di fare cassa, ma emerge anche la palese inutilità dell’area B. Tutto questo a danno di cittadini e lavoratori". Così Riccardo Pase (Lega) presidente commissione regionale Ambiente a proposito delle analisi svolte sull’andamento della qualità dell’aria generato dalle misure di restrizione introdotte per contrastare la diffusione del virus.

"I valori parlano chiaro: il 75% in meno di traffico veicolare durante i giorni lavorativi che raggiunge il 90% in meno durante il fine settimana, sono stati accompagnati da un pm10 che in alcuni giorni è addirittura aumentato. La conclusione ovvia è che lo stop di auto e fabbriche non ha modificato in modo sensibile la situazione come invece vuole farci credere il sindaco Sala creando zone a traffico limitato".