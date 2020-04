Coronavirus: terminata riunione Conte-Regioni

Minaccia di violare la quarantena e se non gli rinnovano abbonamento a un gioco gratis, denunciato

(Agenzia Vista) Marche, 03 aprile 2020 Minaccia di violare la quarantena e se non gli rinnovano abbonamento a un gioco gratis, denunciato La Polizia postale delle Marche ha denunciato, per procurato allarme, un ragazzo che su un gioco di ruolo in internet ha minacciato di violare quarantena e di infettare persone se non gli fosse stato rinnovato gratis l'abbonamento. Indagini condotte con la ...