Coronavirus: sorella ex deputato Ars, 'Paolo con febbre da giorni, troppi ritardi in carcere' (2)

(Adnkronos) - "Quando lo sentivamo al telefono o con le videochiamate ci diceva sempre che stava molto male,. che la sera la febbre aumentava di molto - spiega Bice Ruggirello - Ci ripeteva: 'Sto male, sto male, fate qualcosa. Aiutatemi'". Ruggirello "era in isolamento da qualche giorno - dice ancora la sorella - gli davano la Tachipirina, che si metteva da solo. Mercoledì la febbre è arrivata quasi a 39. E io ho scritto al garante dei detenuti".

"So che hanno fatto il tampone anche a quelli del reparto e messo in isolamento alcuni detenuti - dice ancora - Ma mi chiedo: mio fratello si trovava in stato di sicurezza in carcere, come ha preso il coronavirus? Da noi certamente no visto che non lo vediamo da febbraio. E abbiamo saputo che anche il medico del carcere e due infermieri sono risultati positivi. I tamponi vanno fatti subito, anche alle carceri, non solo ai giocatori, noi chiedevamo aiuto. Speriamo che a Paolo non accada niente".