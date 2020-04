Coronavirus: Udc Ars, 'crisi giornali? Piano pubblico per incremento pubblicità'

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - "L’informazione on line, cartacea e radiotelevisiva sta subendo una grave crisi a causa del crollo pubblicitario determinato dall’emergenza coronavirus. Le aziende che investono in pubblicità sono state costrette alla serrata e per questa ragione hanno annullato qualsiasi inserzione sulla carta stampata e sui nuovi media. Dietro ad ogni testata, anche on line, ci sono tanti giornalisti e operatori che rischiano il proprio posto di lavoro. Occorre un grande piano pubblico di enti, amministrazioni e società pubbliche per aumentare la pubblicità su tutti i mezzi di informazione in modo da sostenere economicamente le imprese editoriali". E' la proposta avanzata dai deputati dell'Udc all'Ars Eleonora Lo Curto, Margherita La Rocca, Mimmo Turano, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice che chiedono un intervento in tal senso dei governi regionale e nazionale.

"Ci faremo carico di un’azione in seno all’Assemblea regionale siciliana che in occasione della legge finanziaria spinga il governo ad aumentare i fondi destinati alla pubblicità istituzionale" annunciano.